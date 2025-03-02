Результаты матчей Бундеслиги 2 марта

Сегодня, 2 марта, прошли два матча 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 2 марта:

«Унион» Берлин — «Хольштайн» — 0:1;

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 0:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 61 очко. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 42 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Хайденхайм» (15), «Хольштайн» (16) и «Бохум» (17).