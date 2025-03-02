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Результаты матчей Первой лиги 2 марта

Результаты матчей Первой лиги 2 марта
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Сегодня, 2 марта, прошли четыре матча 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 2 марта:

«Чайка» — «Уфа» — 1:1;
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;
«Балтика» — «Шинник» — 0:0;
«Родина» — «Тюмень» — 0:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 39 очками занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (15), «Алания» (18) и «Сокол» (19).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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