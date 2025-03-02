Сегодня, 2 марта, прошли три матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 2 марта:

«Химки» — «Факел»— 1:0;

«Спартак» Москва — «Оренбург» — 2:0;

«Ростов» — «Динамо» Москва — 1:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).