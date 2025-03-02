«Динамо» Москва и «Ростов» сыграли вничью в заключительном матче 19-го тура РПЛ

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

На 77-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Ответный мяч «Ростова» через пять минут забил нападающий Мохаммад Мохеби.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).