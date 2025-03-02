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Агент отреагировал на слухи, что у Тюкавина подозрение на разрыв крестообразной связки

Агент отреагировал на слухи, что у Тюкавина подозрение на разрыв крестообразной связки
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию о том, что у игрока подозрение на разрыв крестообразной связки. Нападающий получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Как я могу прокомментировать информацию о подозрении на разрыв крестообразной связки у Тюкавина? Позвоните Карпову, он вам всё расскажет. Пока МРТ не сделано, никто ничего определить не может. Как он определил? Я не хочу ловить хайп на своём игроке. Дай бог, чтобы всё обошлось. А если что-то будет, то что нас не убивает, делает сильнее.

Как можно определить характер травмы, пока не сделана МРТ? А человек пишет на всю страну. Это просто неприятно. Бог ему судья. На чужом горбу счастья не построишь, всё зависит от нас. Есть врачи «Динамо», которые пока ничего не сказали. Когда сделают МРТ и официально объявят, я всё скажу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Источник: у форварда «Динамо» Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки
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