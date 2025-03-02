«Динамо» установило личный антирекорд сезона по ожидаемым голам в игре с «Ростовом»

Московское «Динамо» установило собственный антирекорд сезона по ударам по воротам за матч во встрече 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Как сообщает телеграм-канал Opta Sport, бело-голубые нанесли семь ударов в сторону ворот «Ростова», что является худшим результатом сезона для столичного клуба. По количеству ожидаемых голов (0,6 xG) «Динамо» также достигло наименьших для себя цифр в сезоне-2024/2025.

По итогам первого тура весенней части Российской Премьер-Лиги «Динамо» с 36 очками занимает четвёртое место. Отрыв лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» от бело-голубых составляет четыре очка.

В 20-м туре РПЛ московское «Динамо» примет на своём поле «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт в субботу, 8 марта.