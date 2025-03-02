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Игрок «Ростова» Комличенко: футболисты «Динамо» тоже признают, что они сегодня отскочили

Игрок «Ростова» Комличенко: футболисты «Динамо» тоже признают, что они сегодня отскочили
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничейный результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1), а также высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ростовчан.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

— «Ростов» недоволен результатом. Точно заслуживали выиграть, но нужно реализовывать свои моменты. Такие игры мы должны забирать. Всё у нас было, контролировали домашнюю игру, были моменты. Я думаю, что футболисты «Динамо» тоже признают, что они сегодня отскочили.

— Уход Карпина стал для всех шоком. Насколько это могло повлиять на команду?
— Мне не показалось, что мы выглядели как‑то по‑другому. Как всегда играли в прессинге, в борьбе, старались не уступать ни в чём. Поэтому, думаю, никак не повлиял, — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).

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