Игрок «Ростова» Комличенко: футболисты «Динамо» тоже признают, что они сегодня отскочили

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ничейный результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1), а также высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ростовчан.

— «Ростов» недоволен результатом. Точно заслуживали выиграть, но нужно реализовывать свои моменты. Такие игры мы должны забирать. Всё у нас было, контролировали домашнюю игру, были моменты. Я думаю, что футболисты «Динамо» тоже признают, что они сегодня отскочили.

— Уход Карпина стал для всех шоком. Насколько это могло повлиять на команду?

— Мне не показалось, что мы выглядели как‑то по‑другому. Как всегда играли в прессинге, в борьбе, старались не уступать ни в чём. Поэтому, думаю, никак не повлиял, — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).