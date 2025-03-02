Созин: «Спартак» на сегодня выглядит целостнее, чем остальные 15 клубов РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин подвёл итоги первого тура Российской Премьер-Лиги после зимней паузы.

«Спартак» на сегодня выглядит более целостной командой, чем остальные 15. И по составу, и по игре. Скамейка команды, конечно, впечатляет – у многих нет даже такой основы.

Из игроков я бы отметил Солари. К нему особое внимание, потому что знаковых трансферов зимой хватало, а показал их только «Спартак», и то недолго. Но Солари, по крайней мере, по 15 минутам, понравился – яркий игрок, быстрый и резкий, нацеленный на ворота. Пока кажется, что это хорошее усиление.

Глобально можно только радоваться возвращению футбола. Нас ждёт шикарная развязка, ведь у трёх команд сейчас по 40 очков, плюс рядом «Локомотив» и «Динамо». Так что поздравляю всех с возвращением футбола – ждём следующих матчей!» – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.