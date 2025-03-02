Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 19-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 2 марта, завершился 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

28 февраля, пятница:

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва — 1:1.

1 марта, суббота:

«Пари Нижний Новгород» — «Акрон» — 2:1;

«Зенит» — ЦСКА — 0:0;

«Ахмат» — «Рубин» — 2:1;

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:1.

2 марта, воскресенье:

«Химки» — «Факел»— 1:0;

«Спартак» Москва — «Оренбург» — 2:0;

«Ростов» — «Динамо» Москва — 1:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Третье место с 40 очками занимает «Краснодар». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Факел» (14).