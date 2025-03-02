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Игрок «Спартака» Денисов назвал сильные качества Ливая Гарсии и Пабло Солари

Игрок «Спартака» Денисов назвал сильные качества Ливая Гарсии и Пабло Солари
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов назвал самые сильные качества новичков красно-белых нападающего Ливая Гарсии и полузащитника Пабло Солари.

«Ливай хорошо ставит корпус и защищает мяч от соперника, неплохо разворачивается. Пабло хорош на мяче, понимает футбол», — приводит слова Денисова Metaratings.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Солари отметился забитым мячом.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'
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