Игрок «Спартака» Денисов назвал сильные качества Ливая Гарсии и Пабло Солари
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов назвал самые сильные качества новичков красно-белых нападающего Ливая Гарсии и полузащитника Пабло Солари.
«Ливай хорошо ставит корпус и защищает мяч от соперника, неплохо разворачивается. Пабло хорош на мяче, понимает футбол», — приводит слова Денисова Metaratings.
Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Солари отметился забитым мячом.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
Комментарии
- 2 марта 2025
-
23:42
-
23:42
-
23:34
-
23:32
-
23:23
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:21
-
22:21
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:08
-
22:00
-
21:59
-
21:51
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
21:10