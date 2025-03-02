Игрок «Спартака» Денисов назвал сильные качества Ливая Гарсии и Пабло Солари

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов назвал самые сильные качества новичков красно-белых нападающего Ливая Гарсии и полузащитника Пабло Солари.

«Ливай хорошо ставит корпус и защищает мяч от соперника, неплохо разворачивается. Пабло хорош на мяче, понимает футбол», — приводит слова Денисова Metaratings.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Солари отметился забитым мячом.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).