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Поражение «Оренбурга» от «Спартака» — седьмое подряд в РПЛ, это антирекорд клуба

Поражение «Оренбурга» от «Спартака» — седьмое подряд в РПЛ, это антирекорд клуба
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Поражение «Оренбурга» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» стало для команды седьмым подряд в чемпионате. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, это худший результат команды за всю историю выступления в высшей лиге.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

В последний раз подопечные Владимира Слишковича набирали очки в РПЛ 20 октября прошлого года, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 12-м туре. Единственная победа команды в текущем розыгрыше РПЛ датирована 21 июля 2024 года. В рамках 1-го тура «Оренбург» победил «Спартак» (2:0).

В 20-м туре РПЛ «Оренбург» примет на своём поле «Ростов». Игра состоится в субботу, 8 марта.

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