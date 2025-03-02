Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка Англии:

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»;

«Престон» — «Астон Вилла»;

«Борнмут» — «Манчестер Сити»;

«Брайтон» — «Ноттингем Форест» или «Ипсвич».

Последний матч 1/8 финала турнира между «Ноттингемом» и «Ипсвичем» состоится в понедельник, 3 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Юнайтед».