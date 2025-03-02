Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.
Итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка Англии:
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»;
«Престон» — «Астон Вилла»;
«Борнмут» — «Манчестер Сити»;
«Брайтон» — «Ноттингем Форест» или «Ипсвич».
Последний матч 1/8 финала турнира между «Ноттингемом» и «Ипсвичем» состоится в понедельник, 3 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по московскому времени.
Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Юнайтед».