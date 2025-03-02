«Спартак» не пропустил в третьем матче РПЛ подряд

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Таким образом, красно-белые не пропускают уже в третьем матче чемпионата России подряд.

Последний раз «Спартак» пропускал в Российской Премьер-Лиге в матче 16-го тура с московским «Локомотивом», который завершился победой красно-белых со счётом 5:2. После этого команда обыграла «Краснодар» (3:0), «Пари Нижний Новгород» (3:0) и «Оренбург» (2:0), не пропустив ни одного мяча.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).