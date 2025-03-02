Тренер «Динамо» Личка: не понимаю, когда футболисты боятся играть. «Ростов» нас простил

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал своих футболистов после ничьей с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы из минимума извлекли максимум. В этом матче мы не были лучше соперника, который нас простил. Игра была простая, но у нас не получилось её успокоить, подержать мяч, сыграть между линиями.

У нас была какая-то боязнь. Когда Бальбуэна или Лунёв были с мячом, никто не хотел открываться, а все просто ждали длинные передачи. Если бы мяч был на земле хотя бы пять минут, было бы здорово. Всё время мячи летали по воздуху, было много борьбы, в которой «Ростов» смотрелся лучше. Я очень расстроен этой игрой. У меня нет проблем, когда игроки ошибаются, но, когда они боятся играть, прячутся от мяча, я этого не понимаю», — цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

После 19 туров московское «Динамо» с 36 очками занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место. Лидирующие «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» опережают бело-голубых на четыре очка.