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Тренер «Динамо» Личка: не понимаю, когда футболисты боятся играть. «Ростов» нас простил

Тренер «Динамо» Личка: не понимаю, когда футболисты боятся играть. «Ростов» нас простил
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал своих футболистов после ничьей с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Мы из минимума извлекли максимум. В этом матче мы не были лучше соперника, который нас простил. Игра была простая, но у нас не получилось её успокоить, подержать мяч, сыграть между линиями.

У нас была какая-то боязнь. Когда Бальбуэна или Лунёв были с мячом, никто не хотел открываться, а все просто ждали длинные передачи. Если бы мяч был на земле хотя бы пять минут, было бы здорово. Всё время мячи летали по воздуху, было много борьбы, в которой «Ростов» смотрелся лучше. Я очень расстроен этой игрой. У меня нет проблем, когда игроки ошибаются, но, когда они боятся играть, прячутся от мяча, я этого не понимаю», — цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

После 19 туров московское «Динамо» с 36 очками занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место. Лидирующие «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» опережают бело-голубых на четыре очка.

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