Игрок «Оренбурга» Башич — о «Спартаке»: с такой командой надо реализовывать свои моменты

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2), а также оценил шансы своей команды на сохранение прописки в высшем дивизионе.

— Что не получилось в игре со «Спартаком»?

— Нам не удалось забить, а против такой команды надо реализовывать свои моменты. У нас и так их было немного.

— В первом круге «Оренбург» выиграл у «Спартака». Сейчас команда Станковича стала сильнее?

— «Спартак» всегда сильный. Уровень игроков там всегда высокий. Они могут платить за футболистов по 10-15 млн.

— У «Оренбурга» какие шансы на сохранение прописки в РПЛ?

— Шансы есть, просто надо начинать выигрывать, набирать очки. Чего для этого не хватает? Реализации. Надо использовать моменты, которые у нас есть, забивать мячи, — приводит слова Башича «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Оренбург» находится на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Подопечные Владимира Слишковича имеют в своём активе восемь очков. «Спартак» занимает второе место. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

В нынешнем сезоне Башич сыграл за «Оренбург» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.