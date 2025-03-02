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Игрок «Оренбурга» Башич — о «Спартаке»: с такой командой надо реализовывать свои моменты

Игрок «Оренбурга» Башич — о «Спартаке»: с такой командой надо реализовывать свои моменты
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2), а также оценил шансы своей команды на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

— Что не получилось в игре со «Спартаком»?
— Нам не удалось забить, а против такой команды надо реализовывать свои моменты. У нас и так их было немного.

— В первом круге «Оренбург» выиграл у «Спартака». Сейчас команда Станковича стала сильнее?
— «Спартак» всегда сильный. Уровень игроков там всегда высокий. Они могут платить за футболистов по 10-15 млн.

— У «Оренбурга» какие шансы на сохранение прописки в РПЛ?
— Шансы есть, просто надо начинать выигрывать, набирать очки. Чего для этого не хватает? Реализации. Надо использовать моменты, которые у нас есть, забивать мячи, — приводит слова Башича «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Оренбург» находится на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Подопечные Владимира Слишковича имеют в своём активе восемь очков. «Спартак» занимает второе место. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

В нынешнем сезоне Башич сыграл за «Оренбург» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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