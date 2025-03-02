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Марцел Личка оценил дебют Данила Глебова за «Динамо» в матче с «Ростовом»

Марцел Личка оценил дебют Данила Глебова за «Динамо» в матче с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника бело-голубых Данила Глебова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиге с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Дебют Глебова? Было тяжело, потому что для него это была первая игра в нашей команде. Я не могу сказать ничего плохого о его выступлении или игре другого новичка Хуана Касереса. Но мы как команда сыграли плохо, так что какие-то плюсы искать тяжело», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Данил Глебов перебрался в «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. Во встрече с «Ростовом» Глебов появился на поле с первых минут и отыграл полный матч. Приобретённый зимой у «Лануса» защитник Хуан Касерес также провёл на поле все 90 минут.

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