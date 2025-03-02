Марцел Личка оценил дебют Данила Глебова за «Динамо» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника бело-голубых Данила Глебова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиге с «Ростовом» (1:1).

«Дебют Глебова? Было тяжело, потому что для него это была первая игра в нашей команде. Я не могу сказать ничего плохого о его выступлении или игре другого новичка Хуана Касереса. Но мы как команда сыграли плохо, так что какие-то плюсы искать тяжело», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Данил Глебов перебрался в «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. Во встрече с «Ростовом» Глебов появился на поле с первых минут и отыграл полный матч. Приобретённый зимой у «Лануса» защитник Хуан Касерес также провёл на поле все 90 минут.