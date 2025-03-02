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Видеообзор матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо»

Видеообзор матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо»
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ФК «Динамо» Москва в социальной сети «ВКонтакте».

На 77-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Ответный мяч «Ростова» через пять минут забил нападающий Мохаммад Мохеби.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).

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