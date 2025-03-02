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Голкипер «Краснодара» Дюпин: с «Крыльями» не повезло в завершении, при чём тут трансферы?

Голкипер «Краснодара» Дюпин: с «Крыльями» не повезло в завершении, при чём тут трансферы?
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Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

– Как оцените уровень физической подготовки команды после сборов?
– Всё отлично, были небольшие недочёты, но в целом играли хорошо, первым номером. Чуть-чуть не повезло в завершении.

– Этот матч не олицетворение того, что трансферы всё-таки нужны были «Краснодару» в это окно, что чего-то не хватает?
– Ну это ваше, может, мнение. Своё мнение я сказал: играли хорошо, первым номером, чуть не хватило в завершении. При чём тут трансферы? — приводит слова Дюпина Metaratings.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, отличился нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 48-й минуте Виктор Са сравнял счёт. На 66-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму и покинул поле на носилках.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 19 матчей. «Крылья Советов» заработали 19 очков после аналогичного количества игр и располагаются на 10-й строчке.

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