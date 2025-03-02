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Марцел Личка высказался о травме Константина Тюкавина в матче «Динамо» с «Ростовом»

Марцел Личка высказался о травме Константина Тюкавина в матче «Динамо» с «Ростовом»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о повреждении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, полученном в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Он [Тюкавин] сейчас сидит в раздевалке, прикладывает лёд. Не могу ничего сейчас сказать про серьёзность повреждения. Всё будет известно после обследования», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Константин Тюкавин был заменён на 22-й минуте матча с «Ростовом», футболист был вынужден покинуть поле из-за травмы колена. Сообщалось, у форварда сборной России подозрение на повреждение крестообразной связки колена. Ожидается, что обследование будет проведено завтра, 3 марта.

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