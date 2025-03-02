Марцел Личка высказался о травме Константина Тюкавина в матче «Динамо» с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о повреждении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, полученном в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Он [Тюкавин] сейчас сидит в раздевалке, прикладывает лёд. Не могу ничего сейчас сказать про серьёзность повреждения. Всё будет известно после обследования», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Константин Тюкавин был заменён на 22-й минуте матча с «Ростовом», футболист был вынужден покинуть поле из-за травмы колена. Сообщалось, у форварда сборной России подозрение на повреждение крестообразной связки колена. Ожидается, что обследование будет проведено завтра, 3 марта.