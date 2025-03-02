Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Динамо»: есть вероятность повреждения связки, Тюкавин может пропустить до полугода

Врач «Динамо»: есть вероятность повреждения связки, Тюкавин может пропустить до полугода
Аудио-версия:
Комментарии

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, полученной в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Тюкавин был заменён на 22-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«По первым тестам и расспросу игрока, его ощущениям, то, что он чувствовал при тестировании его коленного сустава, есть вероятность, что там повреждение передней крестообразной связки. То, что обычно в футболе называют самой проблематичной травмой, которая приводит к выбыванию игрока до шести месяцев.

Самый благополучный исход, что мы сделаем по прилёте в Москву МРТ‑исследование и связки будут целы. Если она уже будет повреждена, то встанет вопрос об оперативном вмешательстве. Сейчас он чувствует себя более‑менее стабильно из‑за того, что мышцы находятся в тонусе, сустав нестабильный. Но косвенные признаки показали, что есть такая вероятность.

Сколько он может пропустить при благополучном исходе? До месяца. От месяца и до полугода», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 27 очков за 19 матчей. «Динамо» заработало 36 очков после и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 40 очков за 19 игр.

Материалы по теме
Агент отреагировал на слухи, что у Тюкавина подозрение на разрыв крестообразной связки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android