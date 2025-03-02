Врач «Динамо»: есть вероятность повреждения связки, Тюкавин может пропустить до полугода

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, полученной в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Тюкавин был заменён на 22-й минуте игры.

«По первым тестам и расспросу игрока, его ощущениям, то, что он чувствовал при тестировании его коленного сустава, есть вероятность, что там повреждение передней крестообразной связки. То, что обычно в футболе называют самой проблематичной травмой, которая приводит к выбыванию игрока до шести месяцев.

Самый благополучный исход, что мы сделаем по прилёте в Москву МРТ‑исследование и связки будут целы. Если она уже будет повреждена, то встанет вопрос об оперативном вмешательстве. Сейчас он чувствует себя более‑менее стабильно из‑за того, что мышцы находятся в тонусе, сустав нестабильный. Но косвенные признаки показали, что есть такая вероятность.

Сколько он может пропустить при благополучном исходе? До месяца. От месяца и до полугода», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 27 очков за 19 матчей. «Динамо» заработало 36 очков после и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 40 очков за 19 игр.