Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Лацио»: гости вышли вперёд на 28-й минуте

«Милан» — «Лацио»: гости вышли вперёд на 28-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Милан» и «Лацио». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан). В качестве главного арбитра встречи выступает Джанлука Манганьелло. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 27-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Перерыв
0 : 1
Лацио
Рим
0:1 Дзакканьи – 28'    

На 28-й минуте капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи открыл счёт в матче и вывел свою команду вперёд.

На данный момент «Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 26 матчей. «Лацио» заработал 47 очков после 26 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 58 очков за 27 игр.

Материалы по теме
Капелло — о шансах «Милана» и «Ювентуса» на ЛЧ: два с половиной места уже заняты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android