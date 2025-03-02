«Милан» — «Лацио»: гости вышли вперёд на 28-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Милан» и «Лацио». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан). В качестве главного арбитра встречи выступает Джанлука Манганьелло. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи открыл счёт в матче и вывел свою команду вперёд.

На данный момент «Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 26 матчей. «Лацио» заработал 47 очков после 26 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 58 очков за 27 игр.