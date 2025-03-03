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«Аль-Иттихад» второй тур подряд упустил победу, пропустив на 90+7-й минуте

«Аль-Иттихад» принимал на своём поле «Аль-Охдуд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Игра завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче на 39-й минуте забил экс-полузащитник «Ромы» и «Лиона» Уссем Ауар. На 90+7-й минуте счёт сравнял камерунский форвард Кристиан Бассогог. Экс-форвард «Реала» Карим Бензема, а также бывший полузащитник «Челси» Н'Голо Канте и перешедший из «Ливерпуля» бразилец Фабиньо также приняли участие в игре.

В минувшем туре «Аль-Иттихад» сыграл вничью с клубом «Аль-Халидж» (1:1), пропустив на 90+7-й минуте.

Ничья позволила «Аль-Иттихаду» на шесть очков оторваться от «Аль-Хиляля», за который выступает экс-форвард «Зенита» Малком. На счету подопечных Лорана Блана 57 очков в 23 матчах.