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Аль-Иттихад — Аль-Охдуд, результат матча 2 марта 2025, счет 1:1, саудовская Про-Лига 2024-2025

«Аль-Иттихад» второй тур подряд упустил победу, пропустив на 90+7-й минуте
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«Аль-Иттихад» принимал на своём поле «Аль-Охдуд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити». Игра завершилась вничью — 1:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 1
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Ауар – 39'     1:1 Бассогог – 90+7'    

Первый гол в матче на 39-й минуте забил экс-полузащитник «Ромы» и «Лиона» Уссем Ауар. На 90+7-й минуте счёт сравнял камерунский форвард Кристиан Бассогог. Экс-форвард «Реала» Карим Бензема, а также бывший полузащитник «Челси» Н'Голо Канте и перешедший из «Ливерпуля» бразилец Фабиньо также приняли участие в игре.

В минувшем туре «Аль-Иттихад» сыграл вничью с клубом «Аль-Халидж» (1:1), пропустив на 90+7-й минуте.

Ничья позволила «Аль-Иттихаду» на шесть очков оторваться от «Аль-Хиляля», за который выступает экс-форвард «Зенита» Малком. На счету подопечных Лорана Блана 57 очков в 23 матчах.

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