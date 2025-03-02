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Игрок «Локомотива» Раков: будут давать игровое время — сделаю всё, что в моих силах

Игрок «Локомотива» Раков: будут давать игровое время — сделаю всё, что в моих силах
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался о сложных погодных условиях во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1), а также о своём игровом времени. Встреча проходила в субботу, 1 марта, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

— Довольно тяжело входить в подобную игру. До игры прошёл снег, на поле даже льдинки были. Но при любом раскладе нужно выходить и делать результат. В принципе, уже можно было бы привыкнуть — каждый год примерно одно и то же. И вне зависимости от погодных условий надо играть. Я вообще вышел без перчаток, сразу всё замёрзло, тяжеловато было. Но мы забили один, могли и ещё.

— Какие ожидания от второй части сезона? Многие болельщики, видел, пишут: «Дайте Ракову шанс проявить себя, раз не купили форварда».
— Будут давать игровое время — буду стараться реализовать свои моменты, забивать, отдавать. Постараюсь сделать всё, что будет в моих силах, — приводит слова Ракова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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