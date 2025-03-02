Валерий Непомнящий: шансы «Спартака» на титул? Довольно высокие — это очевидно

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об участии московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Спартак» — сильнейший клуб России прямо сейчас. Когда коллектив выигрывает семь матчей подряд, то нельзя не отмечать его силу. Станкович нашёл ключи к игрокам красно-белых. Все футболисты в составе «Спартака» показывают свой лучший футбол за последнее время.

Шансы на титул? Довольно высокие — это очевидно», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).