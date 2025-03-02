«Я бы ещё добавил «Динамо». Экс-игрок «Оренбурга» Сиваков — о претендентах на чемпионство

Бывший защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке, ранее возглавлявшем оренбуржцев, а также заявил, что бело-голубые являются претендентами на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

— «Краснодар», «Зенит», «Спартак». Кто будет бороться за титул?

— Я бы ещё добавил «Динамо». В том году на команду тоже никто не ставил, а они в последнем туре могли стать чемпионами. Может быть, и в этом сезоне всё повторится. Я очень хорошо знаю Марцела Личку, он максималист, ставит всегда самые высокие цели.

— Личка своей работой в России заслужил, чтобы завоевать золотые медали?

— В прошлом году он очень высоко поднял эту планку своей работой и результатом. Хотя ещё в «Оренбурге», клубом с не самым большим бюджетом и сильным составом, показывал хороший футбол, который нравился всем, — приводит слова Сивакова «Матч ТВ».

По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 40 очков. На втором месте находится московский «Спартак», также набравший 40 очков. Тройку лидеров замыкает «Краснодар» (40). Московское «Динамо» идёт четвёртым. Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 36 очков. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».