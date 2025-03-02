Иван Сергеев: забивать самому или ассистировать партнёрам? Вообще без разницы

29-летний российский нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев рассказал, что для него не имеет значения, забьёт ли он гол сам или отдаст голевую передачу на партнёра.

«Забивать самому или ассистировать партнёрам? Вообще без разницы, главное, чтобы был положительный результат для «Крыльев», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, Иван Сергеев в текущем сезоне провёл за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.