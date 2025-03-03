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Тренер «Ростова» Альба оценил готовность команды к возобновлению чемпионата

Тренер «Ростова» Альба оценил готовность команды к возобновлению чемпионата
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил готовность команды к возобновлению Российской Премьер-Лиги после ничьей в матче 19-го тура чемпионата с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

— Если учесть интенсивность, с которой провёл матч «Ростов», можно считать, что команда оптимально готова?
— Да, мы можем сказать, что команда готова. Команда подготовлена и готова. Находится в своей лучшей форме. Всё, как всегда, — сказал Альба на пресс-конференции.

На данный момент «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», имеющий в своём активе 40 очков.

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