Главный тренер «Ростова» Альба высказался о пропущенном голе в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о пропущенном голе своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

— Когда «Ростов», имея тотальное преимущество, пропустил гол в контратаке, о чём вы подумали? Что футбол бывает несправедлив?

— Футбол — такое явление, бывает справедлив, бывает несправедлив. Конечно, мы видели, что ребята играли прекрасно. Решили, что мы просто должны продолжать играть, потому что они выкладывались на полную и мы в них верили, — сказал Альба на пресс-конференции.

На данный момент «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», имеющий в своём активе 40 очков.