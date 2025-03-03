Главный тренер «Ростова» Альба высказался о пропущенном голе в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о пропущенном голе своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
— Когда «Ростов», имея тотальное преимущество, пропустил гол в контратаке, о чём вы подумали? Что футбол бывает несправедлив?
— Футбол — такое явление, бывает справедлив, бывает несправедлив. Конечно, мы видели, что ребята играли прекрасно. Решили, что мы просто должны продолжать играть, потому что они выкладывались на полную и мы в них верили, — сказал Альба на пресс-конференции.
На данный момент «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», имеющий в своём активе 40 очков.
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