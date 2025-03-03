Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба ответил, советовался ли с Карпиным при подготовке к «Динамо»

Тренер «Ростова» Альба ответил, советовался ли с Карпиным при подготовке к «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, советовался ли он с Валерием Карпиным, который ранее возглавлял команду, при подготовке к матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Звонил ли Карпину перед матчем? Нет, я в последнее время с ним не разговаривал», — сказал Альба на пресс-конференции.

Испанец работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешёл в национальную команду России, но через год вернулся в «Ростов». Ранее Альба также успел поработать в тренерском штабе сборной Румынии.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).

Материалы по теме
Тренер «Ростова» Альба оценил готовность команды к возобновлению чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android