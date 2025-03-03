Тренер «Ростова» Альба ответил, советовался ли с Карпиным при подготовке к «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, советовался ли он с Валерием Карпиным, который ранее возглавлял команду, при подготовке к матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Звонил ли Карпину перед матчем? Нет, я в последнее время с ним не разговаривал», — сказал Альба на пресс-конференции.

Испанец работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешёл в национальную команду России, но через год вернулся в «Ростов». Ранее Альба также успел поработать в тренерском штабе сборной Румынии.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Ростов» располагается на седьмой строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (40).