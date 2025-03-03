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Личка оценил изменения в игре «Ростова» после ухода из клуба Карпина

Личка оценил изменения в игре «Ростова» после ухода из клуба Карпина
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре «Ростова» под управлением нового тренера Джонатана Альбы после очного матча команд в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Валерий работал долгое время с командой, и его коллега будет продолжать его работу. Понятно, что он будет вносить какие-то свои идеи, но так сразу это сделать не получится», — цитирует Марцела Личку официальный сайт «Динамо».

Валерий Карпин покинул «Ростов» 25 февраля текущего года. Специалист возглавлял команду с декабря 2017 года (с перерывом на август 2021 — март 2022). Новый главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ранее работал в клубе в качестве аналитика.

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