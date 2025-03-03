Аршавин — о Соболеве: он хочет быть полезен «Зениту», неважно, придётся ему нырять или нет

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об эпизоде с падениями форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в чужой штрафной в концовке матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Это немного удивительно, потому что при VAR это вообще не должно работать. Но Соболев в этом не одинок, Леау продолжает так же делать в «Милане». Соболев хочет быть полезен «Зениту», неважно, придётся ему нырять или нет. Но он в последних матчах не играл с основным составом», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем сезоне на счету Соболева 13 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.