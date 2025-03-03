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Милан — Лацио, результат матча 2 марта 2025, счет 1:2, Серия А 2024-2025

«Лацио» вырвал победу у «Милана», реализовав пенальти на 90+8-й минуте
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Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Римляне одержали победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 27-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Дзакканьи – 28'     1:1 Чуквезе – 84'     1:2 Родригес – 90+8'    
Удаления: Павлович – 67' / нет

На 28-й минуте капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи открыл счёт в матче и вывел свою команду вперёд. На 85-й минуте форвард «Милана» Саму Чуквезе забил ответный мяч. На 90+8-й минуте испанец Педро реализовал 11-метровый удар и принёс римлянам победу. Отметим, что «россонери» с 67-й минуты играли в меньшинстве после удаления сербского защитника Страхини Павловича.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 27 матчей. «Лацио» заработал 50 очков после аналогичного количества игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 58 очков.

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