«Лацио» вырвал победу у «Милана», реализовав пенальти на 90+8-й минуте

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Римляне одержали победу со счётом 2:1.

На 28-й минуте капитан «Лацио» Маттиа Дзакканьи открыл счёт в матче и вывел свою команду вперёд. На 85-й минуте форвард «Милана» Саму Чуквезе забил ответный мяч. На 90+8-й минуте испанец Педро реализовал 11-метровый удар и принёс римлянам победу. Отметим, что «россонери» с 67-й минуты играли в меньшинстве после удаления сербского защитника Страхини Павловича.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 41 очко за 27 матчей. «Лацио» заработал 50 очков после аналогичного количества игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 58 очков.