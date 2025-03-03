«Марсель» уверенно обыграл «Нант» в матче 24-го тура Лиги 1
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Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Нант». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 0
Нант
Нант
1:0 Гуири – 73' 2:0 Гринвуд – 77'
На 73-й минуте нападающий Амин Гуири вывел «Марсель» вперёд. Спустя четыре минуты англичанин Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество хозяев поля.
После этой победы в активе «Марселя» стало 49 очков. Команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с 24 очками располагается на 14-й строчке.
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