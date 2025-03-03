Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсель — Нант, результат матча 2 марта 2025, счет 2:0, Лига 1 2024-2025

«Марсель» уверенно обыграл «Нант» в матче 24-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Нант». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 0
Нант
Нант
1:0 Гуири – 73'     2:0 Гринвуд – 77'    

На 73-й минуте нападающий Амин Гуири вывел «Марсель» вперёд. Спустя четыре минуты англичанин Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество хозяев поля.

После этой победы в активе «Марселя» стало 49 очков. Команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с 24 очками располагается на 14-й строчке.

Материалы по теме
Президент «Марселя» дисквалифицирован на 15 матчей за критику судейства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android