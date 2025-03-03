Генич отреагировал на быстрый гол «Ростова» в игре с «Динамо», который был отменён
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол полузащитника «Ростова» Ивана Комарова на шестой минуте матча с «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Взятие ворот было отменено из-за офсайда у форварда Николая Комличенко.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77' 1:1 Мохеби – 82'
«Как похорошел Ростов без ...» — написал Константин Генич в телеграм-канале.
Матч с «Динамо» в 19-м туре стал для «Ростова» первым под руководством испанского главного тренера Джонатана Альбы, который сменил в этой должности российского специалиста Валерия Карпина. Кроме того, «Ростов» провёл первый матч без экс-капитана команды Данила Глебова, который в зимнее трансферное окно перешёл в «Динамо». Глебов также принял участие в матче.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 марта 2025
-
01:11
-
01:07
-
01:01
-
00:56
-
00:50
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:41
-
00:22
-
00:20
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:06
- 2 марта 2025
-
23:42
-
23:42
-
23:34
-
23:32
-
23:23
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:21
-
22:21
-
22:16
-
22:14