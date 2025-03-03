Генич отреагировал на быстрый гол «Ростова» в игре с «Динамо», который был отменён

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол полузащитника «Ростова» Ивана Комарова на шестой минуте матча с «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Взятие ворот было отменено из-за офсайда у форварда Николая Комличенко.

«Как похорошел Ростов без ...» — написал Константин Генич в телеграм-канале.

Матч с «Динамо» в 19-м туре стал для «Ростова» первым под руководством испанского главного тренера Джонатана Альбы, который сменил в этой должности российского специалиста Валерия Карпина. Кроме того, «Ростов» провёл первый матч без экс-капитана команды Данила Глебова, который в зимнее трансферное окно перешёл в «Динамо». Глебов также принял участие в матче.