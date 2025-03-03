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Генич отреагировал на быстрый гол «Ростова» в игре с «Динамо», который был отменён

Генич отреагировал на быстрый гол «Ростова» в игре с «Динамо», который был отменён
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол полузащитника «Ростова» Ивана Комарова на шестой минуте матча с «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Взятие ворот было отменено из-за офсайда у форварда Николая Комличенко.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Как похорошел Ростов без ...» — написал Константин Генич в телеграм-канале.

Матч с «Динамо» в 19-м туре стал для «Ростова» первым под руководством испанского главного тренера Джонатана Альбы, который сменил в этой должности российского специалиста Валерия Карпина. Кроме того, «Ростов» провёл первый матч без экс-капитана команды Данила Глебова, который в зимнее трансферное окно перешёл в «Динамо». Глебов также принял участие в матче.

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