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Альба высказался о назначении Комличенко капитаном «Ростова» в матче с «Динамо»

Альба высказался о назначении Комличенко капитаном «Ростова» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал своё решение назначить капитаном команды нападающего клуба Николая Комличенко в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Сегодня с капитанской повязкой вышел Комличенко. Капитана выбрал я. У нас в команде четыре человека, которые могут быть капитаном: Комличенко, Голенков, Осипенко и Байрамян. В принципе, перед каждым матчем я буду принимать решение, кто выйдет с капитанской повязкой», — сказал Альба на пресс-конференции.

На данный момент «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», имеющий в своём активе 40 очков.

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