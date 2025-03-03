Альба высказался о назначении Комличенко капитаном «Ростова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал своё решение назначить капитаном команды нападающего клуба Николая Комличенко в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Сегодня с капитанской повязкой вышел Комличенко. Капитана выбрал я. У нас в команде четыре человека, которые могут быть капитаном: Комличенко, Голенков, Осипенко и Байрамян. В принципе, перед каждым матчем я буду принимать решение, кто выйдет с капитанской повязкой», — сказал Альба на пресс-конференции.

На данный момент «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 27 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», имеющий в своём активе 40 очков.