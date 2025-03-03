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Палкин — о Мудрике: если вы не знаете, как управлять «Феррари», лучше её не трогать

Палкин — о Мудрике: если вы не знаете, как управлять «Феррари», лучше её не трогать
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин считает, что проблемой нападающего «Челси» Михаила Мудрика является частая смена тренеров в лондонском клубе.

«Если вы не знаете, как управлять «Феррари», лучше её не трогать.

В «Челси» сменилось много тренеров. Один приходит на смену другому, потом следующий. Так что ему трудно найти, скажем так, своего тренера. Но я на 100% уверен, что он уникальный игрок», – приводит слова Палкина The Athletic.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах, в которых сумел забить три мяча и отдать четыре результативные передачи.

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