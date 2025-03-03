Результаты матчей чемпионата Италии 2 марта

В воскресенье, 2 марта, прошли матчи 27-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 27-й тур. Результаты матчей 2 марта:

«Монца» — «Торино» — 0:2;

«Болонья» — «Кальяри» — 2:1;

«Дженоа» — «Эмполи» — 1:1;

«Рома» — «Комо» — 2:1;

«Милан» — «Лацио» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», который записал в свой актив 58 очков. На втором месте находится «Наполи», набрав 57 очков. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», на счету которой 55 очков. В пятёрку лучших команд входят «Лацио» и «Ювентус», которые записали в свой актив 50 и 49 очков соответственно.