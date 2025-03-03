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Результаты матчей чемпионата Франции 2 марта

Результаты матчей чемпионата Франции 2 марта
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В воскресенье, 2 марта, прошли очередные матчи 24-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 24-й тур. Результаты матчей 2 марта:

«Лион» — «Брест» — 2:1;
«Анже» — «Тулуза» — 0:4;
«Осер» — «Страсбург» — 0:1;
«Монпелье» — «Ренн» — 0:4;
«Марсель» — «Нант» — 2:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 62 очка. Второе место занимает «Марсель», набравший 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца» (46). В топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции входят «Монако» и «Лилль», которые набрали 43 и 41 очко соответственно.

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