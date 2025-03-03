Результаты матчей чемпионата Испании 2 марта

В воскресенье, 2 марта, прошли четыре матча 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матча чемпионата Испании 2 марта:
«Леганес» — «Хетафе» — 1:0;
«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 4:0;
«Мальорка» — «Алавес» — 1:1;
«Осасуна» — «Валенсия» — 3:3.
На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 56 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого также 54 очка. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (24), «Алавес» (23) и «Вальядолид» (16).