Андрей Аршавин: у «Зенита» на самом деле нет глубины состава

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о глубине состава сине-бело-голубых после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

— После ухода Клаудиньо «Зениту» придется искать лидера. Он дирижировал всей игрой, на нем было всё завязано.

— Глушенков не справляется?

— Надеюсь, что будет справляться. Если он это делал в «Локомотиве», что мешает ему это сделать в «Зените»? Просто «Зенит» в матче с ЦСКА опять стал играть 5–2–3, я думаю, что оптимально играть 4–3–3, где Глушенков будет свободным художником. У «Зенита» на самом деле нет глубины, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 40 очков.