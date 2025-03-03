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Генич: в плане понимания игры Дзюба — космос, на другом уровне по сравнению с остальными

Генич: в плане понимания игры Дзюба — космос, на другом уровне по сравнению с остальными
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в прошедшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2). 34-летний форвард отметился забитым голом.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

«Он выиграл всю борьбу — из 15 единоборств он выиграл 13. Он совсем другой уровень. В плане понимания игры Дзюба — космос, он на другом уровне по сравнению с остальными. В первом тайме его дико бесило, когда мяч летал с одной стороны на другую. По губам можно было прочитать, что он думает о своих партнёрах в этом матче. Он в хорошем настроении. Тедеев сказал, что на сборах его приходилось даже притормаживать», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У нижегородцев теперь 19 очков в 19 матчах. «Акрон» остался на девятой строчке с 22 очками. Напомним, Артём Дзюба забил свой 233-й гол в зачёт клуба Григория Федотова, сравнявшись в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым.

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