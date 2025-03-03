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Черчесов назвал проблемы в игре «Спартака» после матча с «Оренбургом»

Черчесов назвал проблемы в игре «Спартака» после матча с «Оренбургом»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Не было той свежести и легкости, с которой они проводили матчи перед паузой. С первых минут была тягучая игра, не было свежести и взрыва, которым они оглушали последние игры соперников. Но добились результата», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 40 очков. Победная серия команды составляет семь матчей. В следующей туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином». Матч состоится 9 марта.

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