Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос назвал своих любимых действующих игроков

Серхио Рамос назвал своих любимых действующих игроков
Комментарии

Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос назвал своих любимых действующих игроков.

«Любимые действующие футболисты? Мбаппе и Винисиус», – приводит слова Рамоса Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, Серхио Рамос стал игроком мексиканского «Монтеррея» в начале февраля. Последним клубом защитника перед переездом в Мексику была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее испанец также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
«Я наслаждаюсь им». Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Это не Роналду

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android