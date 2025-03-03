Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос назвал своих любимых действующих игроков.

«Любимые действующие футболисты? Мбаппе и Винисиус», – приводит слова Рамоса Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, Серхио Рамос стал игроком мексиканского «Монтеррея» в начале февраля. Последним клубом защитника перед переездом в Мексику была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее испанец также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала: