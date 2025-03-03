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Неймар готов пойти на уступки ради возвращения в «Барселону» — COPE

Неймар готов пойти на уступки ради возвращения в «Барселону» — COPE
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Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар готов на пойти на уступки ради возвращения в «Барселону». Об этом сообщает COPE.

По информации источка, бразилец согласится на низкую зарплату для перехода в стан «блауграны». Отмечается, что данное решение футболиста значительно повысит вероятность перехода, учитывая финансовые ограничения «сине-гранатовых».

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За это время он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. Действующее соглашение игрока с «Сантосом» рассчитано до лета 2025 года.

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