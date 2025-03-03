Новичок «Спартака» Солари рассказал, что планирует учить русский язык

Новичок московского «Спартака» Пабло Солари заявил, что планирует начать изучение русского языка.

«Я бы хотел выучить русский язык, но есть ещё вещи, которые нужно сделать до этого», — приводит слова Солари «РИА Новости Спорт».

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей.