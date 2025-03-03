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Новичок «Спартака» Солари рассказал, что планирует учить русский язык

Новичок «Спартака» Солари рассказал, что планирует учить русский язык
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Новичок московского «Спартака» Пабло Солари заявил, что планирует начать изучение русского языка.

«Я бы хотел выучить русский язык, но есть ещё вещи, которые нужно сделать до этого», — приводит слова Солари «РИА Новости Спорт».

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей.

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