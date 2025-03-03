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Станкович: при мне многие футболисты «Спартака» поменяли отношение к игре

Станкович: при мне многие футболисты «Спартака» поменяли отношение к игре
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, что игроки красно-белых изменили своё отношение к делу после его прихода в клуб.

«Как команда мы прибавили во многих моментах, в том числе в настрое. Многие игроки поменяли своё отношение к игре. Наша команда никогда не сдаётся и не будет сдаваться», — приводит слова Станковича «РИА Новости Спорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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