РПЛ объяснила, почему «Зенит» оказался выше «Спартака» и «Краснодара» при равенстве очков

В Российской Премьер-лиге объяснили расположение команд в топ-3 после матчей 19-го тура, где сразу три команды набрали по 40 очков. «Зенит» находится на первом месте. Следом идут «Спартак» и «Краснодар».

«Сразу проясним ситуацию в топ-3. Расположение «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» определилось НЕ по результатам их матчей друг с другом — для главенства этого критерия нужно, чтобы команды сыграли все очные матчи внутри тройки. Порядок следующий:

Первый критерий — количество побед, поэтому «Краснодар» с 11 выигранными матчами на третьем месте.

Второй критерий — разница забитых и пропущенных мячей, у «Зенита» она лучше, чем у «Спартака» — написано в телеграм-канале РПЛ.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом», «Спартак» сыграет с «Рубином», а «Краснодар» проведёт матч с «Пари НН».