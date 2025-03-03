Черчесов рассказал, какой совет дал Дзюбе и «Акрону»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какой совет дал российскому нападающему Артёму Дзюбе перед его переходом в «Акрон».

— Ощущаете свой вклад в Дзюбу, который продолжает играть и забивать?

— Я сказал ему, что «Акрон» — тот клуб, где он может по той или иной своей причине забивать. Пока я оказался прав. Я разговаривал и с главным тренером Зауром Тедеевым, и со спортивным директором. И им, и Дзюбе я посоветовал, чтобы они это сделали, потому что знаю, что он может, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Дзюба перешёл в «Акрон» в 2024 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

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