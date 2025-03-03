Черданцев рассказал, что проиграл спор Радимову из-за Соболева

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что проиграл спор экс-футболисту петербургского «Зенита» Владиславу Радимову.

«Я проиграл спор Владиславу Радимову, полагая, что Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче с ЦСКА. Но он не вышел, поэтому с меня Владиславу причитается, когда он у нас появится в эфире», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем сезоне на счету Соболева 13 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.