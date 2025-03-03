Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол и две передачи Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Хьюстон Динамо»

Гол и две передачи Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Хьюстон Динамо»
Комментарии

Сегодня, в ночь со второго на третье марта по мск, завершился матч МЛС, который проходил на стадионе «Шелл Энерджи Стэдиум» в Хьюстоне (США), между командами «Хьюстон Динамо» и «Интер Майами». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Динамо
Хьюстон
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Сеговия – 6'     0:2 Алленде – 37'     0:3 Сеговия – 45+2'     0:4 Суарес – 79'     1:4 Лодейро – 85'    
Удаления: нет / Фрэй – 90+6'

В составе победителей голами отметились нападающий Тадео Алленде, полузащитник из Венесуэлы Теласко Сеговия, на счету которого дубль, и уругваец Луис Суарес, забивший гол и сделавший две результативные передачи. Звёздный нападающий команды Лионель Месси в этом матч был вне заявки.

Единственный гол за «Хьюстон Динамо» забил уругвайский полузащитник Николас Лодейро.

Следующий матч «Интер Майами» проведёт дома 9 марта с «Шарлотт». «Хьюстон Динамо» же на выезде сыграет с «Коламбус Крю» 8 марта.

Материалы по теме
«Хьюстон Динамо» извинился перед фанатами за то, что Месси не сыграет с командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android