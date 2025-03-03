Гол и две передачи Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Хьюстон Динамо»
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Сегодня, в ночь со второго на третье марта по мск, завершился матч МЛС, который проходил на стадионе «Шелл Энерджи Стэдиум» в Хьюстоне (США), между командами «Хьюстон Динамо» и «Интер Майами». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:1.
США — Major League Soccer . МЛС
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Динамо
Хьюстон
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Сеговия – 6' 0:2 Алленде – 37' 0:3 Сеговия – 45+2' 0:4 Суарес – 79' 1:4 Лодейро – 85'
Удаления: нет / Фрэй – 90+6'
В составе победителей голами отметились нападающий Тадео Алленде, полузащитник из Венесуэлы Теласко Сеговия, на счету которого дубль, и уругваец Луис Суарес, забивший гол и сделавший две результативные передачи. Звёздный нападающий команды Лионель Месси в этом матч был вне заявки.
Единственный гол за «Хьюстон Динамо» забил уругвайский полузащитник Николас Лодейро.
Следующий матч «Интер Майами» проведёт дома 9 марта с «Шарлотт». «Хьюстон Динамо» же на выезде сыграет с «Коламбус Крю» 8 марта.
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